Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Kalbim pıt pıt atıyor

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin Danıştay 10. Dairesi'nde dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, "Uzun yıllar çalıştık ve kazandık. Kalbim pıt pıt atıyor. O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum" dedi.