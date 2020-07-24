Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Kalbim pıt pıt atıyor

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kendisine Ayasofya'daki cuma namazı için davet geldiğini söyledi.
Davetin ardından yıllardır verdiği tüm çabaların mutluluğunu yaşadığını belirten Kandemir, tarifsiz hazırlıklarını yaparak, torunlarını da yanına alıp sabahın ilk ışıklarıyla beraber yola koyulduğunu belirtti ve şunları söyledi:
- "1966 yılında Ayasofya'ya gitmek için 3 gün yol giderdik. Bu bir kızıl elma. Bana, 'Dava açmanız için dernek kurmanız lazım.' dediler. Derneği kurduk, davayı açtık. Uzun yıllar çalıştık ve kazandık. Kalbim pıt pıt atıyor. O kadar heyecanlıyım ki görmek ve onu yaşamak istiyorum. Bu anlatılamaz bir duygu. Torunlarımı da yanıma aldım. Onlar da bu anı yaşasın, hissetsin istiyorum. Torunum bana bir gün, 'Dava açacaksın ve kazanacaksın.' demişti. Şimdi de kazandık. Bu beni çok duygulandırdı. Babadan oğla geçen bir hastalık bu, vatan aşkı. Dedem Kurtuluş Savaşı'nda, babam İnönü Savaşı'nda ve amcam Sakarya Savaşı'nda mücadele etmiş. Bu Orta Asya'dan gelen bir aşk. Hiç değişmeyecek bitmeyecek bir aşk."
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