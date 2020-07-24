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    Lozan Antlaşması

    İzmir Valiliği, Lozan'ın 97. yılını kutlamayı yasakladı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İzmir Valiliği, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıldönümü nedeniyle İzmir'de yapılmak istenen tüm anma ve kutlama programlarını, 'Toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabileceği' gerekçesiyle yasakladı.

    Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)İzmir Şubeleri'nin, Lozan Barış Anlaşması'nın 97. yıl dönümü nedeniyle yapmak istediği anma programı, Valilik tarafından yasaklandı. 

    Atatürkçü Düşünce Derneği Konak Şubesi'nin yaptığı anma başvurusunu reddeden valilik, gerekçesinde “Etkinlik yapılması halinde, toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabileceği değerlendirildiğinden kamu düzeni güvenliği sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilmesi amacıyla Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü kapsamında ilimiz genelinde açık alanda gerçekleştirilecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma bildiri dağıtma, çelenk sunma v.b. etkinlikler yasaklanmıştır" denildi. 

    Basın açıklaması engellendi

    Valilik kararının ardından Konak ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen ADD üyelerinin basın açıklaması yapması engellendi. Atatürk anıtına çelenk bırakan üyeler, alandan uzaklaştırıldı. 

    ADD: Vazgeçmeyeceğiz

    ADD Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İzmir Şubeleri Sorumlusu Ahmet Tutan, kararını tanımadıklarını belirterek, “Bu karar FETÖ benzeri örgütlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu karar, Lozan'ın bu ülkenin tapu senedi olduğunu kabul etmemektir. Bugün Atatürk’e çelenk bırakmamız engellenirse yarın İstiklal Marşı’mız da engellenir. Bunun için yasakları tanımıyoruz” ifadesini kullandı.

    Karara tepki gösteren ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Başkanı Doğan Aygen ise, "Bu Atatürkçülere karşı alınan bir karardır. Atatürk’e saygı duruşu bulunmamıza, çelenk bırakmamıza, Lozan'ı anmamıza engel olamayacaklar. Biz bu yasaklara rağmen yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

    CHP'den tepki: Utanç belgesi

    Valiliğin aldığı karara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekilli Kamil Okyay Sındır, “Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Lozan fatihi İsmet İnönü ve vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlerimize büyük bir saygısızlık anlamı taşıyan ve Cumhuriyet tarihimize kara bir leke olarak geçecek olan bu utanç belgesini takdirlerinize sunuyorum” ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Lozan Antlaşması, İzmir Valiliği, İzmir
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