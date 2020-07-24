Lozan'ın yıldönümünde sivil toplum kuruluşlarının Anıtkabir ziyaretine dezenfeksiyon engeli: CHP’li Özel desteğe geldi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve birçok sivil toplum kuruluşu Lozan’ın yıldönümünde Anıtkabir’i ziyaret etmek istedi. Fakat Anıtkabir ziyaret saatinden yarım saat önce dezenfekte edildiği gerekçesiyle kapatıldı. CHP’li Özgür Özel'in yetkililerle konuşarak yasağın kalkacağını bildirmesinden bir süre sonra heyet, Aslanlı Yol’dan Anıtkabir'e girdi.

ADD ve birçok sivil toplum kuruluşu, Lozan Antlaşması’nın 97. yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etmek istedi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, ziyaret saatinden yarım saat önce Anıtkabir dezenfekte edildiği gerekçesiyle kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Anıtkabir Komutanlığı ile görüşme yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, görüşmeler sonucunda yaptığı açıklamada, 13.30’da Anıtkabir’in açılacağını bildirdi. Görüşmelerin ardından heyet, sosyal mesafe kurallarına uyarak Aslanlı Yol’dan Anıtkabir'e giriş yaptı.

© Fotoğraf : Sena Yaşar Birleşik Kamu İş Başkanı Mehmet Balık duruma tepki göstererek, "Saat 11 itibariyle Anıtkabir Kovid-19 ilaçlaması nedeniyle kapatıldı. İçeri alınmıyoruz. ADD, Birleşik Kamu İş örgütler kapıda direniyoruz. Lozan Barış antlaşması bu ülkenin tapusudur" ifadeleri kullandı.

‘Bugün Ayasofya serbest, Anıtkabir yasak’

ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık da “Atatürk, Cumhuriyet, Lozan demek, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini savunmak suç haline geldi. Anıtkabir’e girişimiz yasaklandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. İçeri alınana kadar burada bekleyip mücadele edeceğiz. Bugün Ayasofya serbest, Anıtkabir yasak” dedi.

‘Eğer temizlik anlayışınız Cumhuriyet ile hesaplaşmaksa, bunu aklınızdan çıkarın’

Engelin ardından bekleyen gruba destek için CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da geldi.

Yıldırım Kaya, yaptığı açıklamada, “Biz Cumhuriyetten ve devrimlerden yana tarafımızı seçtik. Cumhuriyet'le hesaplaşmak isteyenlerin karşısında diz çökmeyeceğiz. Alay komutanı ile konuştum, saat 3’e kadar bitirmek istediklerini söyledi. Sayın Komutan, sen bilmiyor musun 24 Temmuz’un Lozan’ın yıldönümünü? Bugün mü öğrendin? Eğer temizlik anlayışınız Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşmaksa, bunu aklınızdan çıkarın” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Anıtkabir Komutanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, 13.30’da Anıtkabir’in açılacağını bildirdi.

Yasak kalktı