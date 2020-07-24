Ayasofya ve çevresinde yer kalmayınca Yenikapı miting alanında namaz kıldılar

'Uzaktan da olsa görsem yeter' diyen vatandaş gözyaşları içinde görevlilere seslendi: Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. 4'ten beri geleceğiz diye sevincimizden duramadık. Cumhurbaşkanımızı, açılışı görelim diye ne olur. Ne olur Allah aşkına https://t.co/ntSaRTh7fR pic.twitter.com/Hgsamtt5C2