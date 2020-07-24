Ayasofya ve çevresinde yer kalmayınca Yenikapı miting alanında namaz kıldılar

Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz bugün kılındı.
Binlerce vatandaş 86 yıl sonra kılınacak namaz için Sultanahmet'e gelirken, Ayasofya'nın etrafının dolması nedeniyle bazı vatandaşlar da cuma namazını Yenikapı Meydanı'nda kıldı.
Yoğunluktan dolayı Ayasofya çevresinde namaz kılamayan bazı vatandaşların gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
'Uzaktan da olsa görsem yeter' diyen vatandaş gözyaşları içinde görevlilere seslendi: Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. 4'ten beri geleceğiz diye sevincimizden duramadık. Cumhurbaşkanımızı, açılışı görelim diye ne olur. Ne olur Allah aşkına https://t.co/ntSaRTh7fR pic.twitter.com/Hgsamtt5C2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 24, 2020
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