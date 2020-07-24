'Bakım merkezinde cinayet' iddiası: Yatalak hastayı tazyikli suyla öldürdüler

Bartın'da bakım merkezinde kalan engellilere işkence yapıldığı iddiasıyla başlatılan ve 4 hasta bakıcının tutuklandığı soruşturmada yatalak Mermet Eratik'in banyoda tazyikli suyla işkence yapılarak öldürüldüğü iddia edildi. Soruşturma raporunda ayrıca bir başka engellinin de güvenlik kamerası olmayan sigara odasında dövüldüğüne yer verildi.

Kentteki özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Bartın Valiliği'ne 4 Mart'ta gönderilen isimsiz ihbar dilekçesiyle başladı.

Soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan özel bakım merkezinde görevli 4 hasta bakıcıyı gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen hasta bakıcılar Hüsnü Güvenç, Yasin Aygün, Sercan Aksu ve İsmail Taflan tutuklandı.

Duş başlığıyla tazyikli su tutarak hastanın nefes alması engellendi

Savcılığın iddialarına göre, hasta bakıcı Hüsnü Güvenç, merkezde kalan yatalak Mehmet Eratik’in yüzüne banyo yaptırdığı sırada duş başlığıyla tazyikli su tutarak nefes almasını zorlaştırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Fenalaşan Eratik, Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne sevk edilen Eratik, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ancak Mehmet Eratik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Polis de özel bakım merkezindeki 30 kameraya ait görüntüleri mercek altına aldı. Güvenlik kamera görüntülerinden, Mehmet Eratik'in tutuklu hasta bakıcı Hüsnü Güvenç tarafından engelli sandalyesiyle banyoya getirildiği, bir süre sonra üstü çıplak vaziyette odasına geri götürüldüğü tespit edildi. Yaşlı adamın olaydan 5 gün sonra ambulansla hastaneye götürüldüğü saptandı.

Sigara odasında sandalyeye bağlayıp dövdüler

Yine iddiaya göre engelli S.A.'ya da değişik zamanlarda, hasta bakıcılar Yasin Aygün ve Hüsnü Güvenç kötü muamelede bulundu. İkili S.A.'yı, güvenlik kamerasının olmadığı sigara odasında sandalyeye bağlayıp, dövdü. Ardından da düşerek yaralandığı şeklinde tutanak tuttu.

‘Bana saldırdı, sakinleştirmek isterken sadece ittim’

N.K. isimli engelliye şiddet uyguladığı öne sürülen hasta bakıcılardan İsmail Taflan ifadesinde, “Bana saldırdı, sakinleştirmek isterken sadece ittim” dedi. Bir başka engelli M.K.'ye yönelik kötü muamelelerinden dolayı ise pişman olduğunu söyledi.

Mehmet Eratik'in ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu hasta bakıcı Hüsnü Güvenç de ifadesinde, merkezde kalan engellilerin düşerek ya da çarparak yaralandıklarını, bunlarla ilgili tutanak tutulduğunu anlattı.

‘Mesai saatlerinde alkol aldığım iddiaları asılsızdır’

Güvenç, Eratik'in banyo yaptırdığı sırada solunum güçlüğü çektiğini, duruma acil müdahalede bulunduğunu, bu yönde eğitimli olduğunu anlatarak, “Savunma verdim. Mehmet Eratik’i hastaneye götürüp, tedavi ettirdik. Hakkımdaki mesai saatlerinde alkol aldığım yönündeki iddialar doğru değildir” dedi.

Tutuklu hasta bakıcı Sercan Aksu ise ifadesinde, “Y.B., düşerek yaralandı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye yattı. S.A. adlı engellinin ise odasındaki duvara eliyle yumruk attı. Bu nedenle yaralandı. Alkol aldığım iddiaları da asılsızdır” diye konuştu. Tutuklanan hasta bakıcı Y.A. ise susma hakkını kullandı.