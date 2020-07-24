Altun'dan 24 Temmuz mesajı: 1999'da cezaevinden çıkan Erdoğan, 2020'de Ayasofya Camisi'nin zincirlerini kırdı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrası "24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun. Allah ondan razı olsun" paylaşımında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrası kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

24 Temmuz 1999'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nden çıktığını hatırlatan Altun, şunları söyledi:

"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevi'nden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun. Allah ondan razı olsun."

24 Temmuz 1999.

Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.

Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı.

Hamdolsun... Allah ondan razı olsun... pic.twitter.com/5FnY5cFLjE — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2020

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