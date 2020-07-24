Albayrak'tan Ayasofya paylaşımı

Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik. Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.
Albayrak ayrıca, Ayasofya'dan çekilmiş fotoğrafları da paylaştı.
Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 24, 2020
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah 👏 pic.twitter.com/MFAdfUmmeW
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)