Şahan Gökbakar: Sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak Kovid-19'a karşı dik duruş sergileyen vatandaşlarımızı kutlarım

Komedyen Şahan Gökbakar, Ayasofya'da kılınan cuma namazı için oluşan kalabalıkla ilgili yorum yaptı. Gökbakar, "Sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak koronavirüse karşı dik duruş sergileyen vatandaşlarımızı kutlarım" dedi.