Feyzioğlu da Ayasofya'daki cuma namazına katıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, bugün Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına katıldı. Feyzioğlu, eski AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile fotoğraf çektirdi.
Söz konusu fotoğrafı İpek, kişisel Twitter hesabında "Rabbime şükürler olsun. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler" notuyla paylaştı.
Rabbime şükürler olsun cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürler pic.twitter.com/xjkHFn5rCw— Av. Haluk İPEK (@avhalukipek) July 24, 2020
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