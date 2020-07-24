CHP'nin rap şarkısı açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu hafta sonu düzenlenecek kurultayda 'Z kuşağını etkilemek için' salona rap müzikle gireceği belirtilmişti.

Söz konusu şarkının CHP’nin sosyal medya hesabından “Altı Ok'un izinde yürüyoruz iktidara” mesajıyla paylaşılan rap parça olacağı tahmin ediliyor.

Şarkıyı partinin yayın izleme biriminde çalışan 27 yaşındaki Canberk Durucu hazırladı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının klibinin kurgusunu da kendi yapan Durucu’nun şarkısında, “…Geleceğini düşünen çocukların suçu ne, 2008’de doğdum 5 bin dolar borçla, şimdi günümüzde 5 kat daha fazla, merak etme bizimle gelecek liyakat, israfın sonunda bedel ödeyen çocuklar, hak, hukuk, adalet, yüreğimizde cesaret…” ifadeleri yer alıyor.

Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nden görüntülerin de yer aldığı klip, ilk genel başkan Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ulusa hizmet yolunda bütün varlığımızla çalışmak parti üyelerinin bozulmaz andıdır” sözü ile sona eriyor.

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