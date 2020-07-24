İmamoğlu'ndan 'Ayasofya yolcularının saldırısına uğrayan kadın makinist' hakkında açıklama: Konunun takipçisi olacağız

Ayasofya'daki ilk Cuma namazı için yüzlerce kişi alana girmek istedi. Caminin içi ve etrafında belirlenen namaz kılma alanları dolunca bölgeye girişler durduruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet'in haberine göre, Valilik kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, Ayasofya'ya gitmek isteyenlerin saldırısına uğradı.
'Düşündürücü ve üzücü, konunun takipçisi olacağız'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız."
Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız. pic.twitter.com/wIwuZKJY7i— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 24, 2020
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