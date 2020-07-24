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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu'ndan saldırıya uğrayan kadın makinist hakkında açıklama: Konunun takipçisi olacağız

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    İstanbul Valiliği'nin kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, yolcuların saldırısına uğradı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

    Ayasofya'daki ilk Cuma namazı için yüzlerce kişi alana girmek istedi. Caminin içi ve etrafında belirlenen namaz kılma alanları dolunca bölgeye girişler durduruldu.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" ifadelerini kullandı.

    Cumhuriyet'in haberine göre, Valilik kararıyla metro seferlerinin durdurulmasının ardından kadın makinist, Ayasofya'ya gitmek isteyenlerin saldırısına uğradı.

    'Düşündürücü ve üzücü, konunun takipçisi olacağız'

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

    "Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız."

    ​Vali Yerlikaya'dan 'geçmiş olsun' telefonu

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saldırıya uğrayan kadın makinisti telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

    "Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım."

    Etiketler:
    Saldırı, makinist, Ekrem İmamoğlu, Ayasofya, Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği
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