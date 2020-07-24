Sakarya'da IŞİD operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından IŞİD'in eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Irak'ta IŞİD içerisinde faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Irak uyruklu 5 şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.