Cihat Yaycı'dan 'FETÖ' açıklaması: Soruları çalanlar tespit edilmedikçe tehlike devam edecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen ve sonrasında istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı, "FETÖ ile mücadelede en yakınımın gözyaşına bile bakmadım bakmamalıyız. Soruları çalanlar tespit edilmedikçe FETÖ tehlikesi devam edecek" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen ve ardından istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı, Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu.

FETÖ ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaycı, "FETÖ bir terör örgütünün ötesinde bir casusluk örgütüdür" dedi.

'İstifa etmem bile bunları tatmin etmedi'

"İstifa etmem bile bunları tatmin etmedi" ifadelerini kullanan Yaycı, "Emin olun beni mahkemeye düşürmek için içerideki kriptolarla birlikte ellerinden geleni yapacaklardır" diye konuştu.

'Kurunun yanında yaşın da yanmaması için gayret gösteriyoruz'

'FETÖMETRE' adı verilen tespit mekanizmasını detaylandıran Yaycı, şunları söyledi:

"FETÖ ile mücadele için geliştirdiğim sistemde 79 ana, 290 alt kriter var. Bu sisteme 'FETÖMETRE' adını da FETÖ'cü teröristler dalga geçmek için verdi. Bu aslında personel inceleme ve takip sistemidir. Kurunun yanında yaşın da yanmaması için gayret gösteriyoruz ama kurunun da yanmaktan kaçmasını engellemeye çalışıyoruz."

'Soruları çalanlar tespit edilmedikçe tehlike devam edecek'

Yaycı, "FETÖ ile mücadelede en yakınımın gözyaşına bile bakmadım, bakmamalıyız. Soruları çalanlar tespit edilmedikçe FETÖ tehlikesi devam edecek" diye ekledi.