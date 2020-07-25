Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı

Edirne'nin Meriç ilçesi Karayusuflu köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.

Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte çok sayıda gönüllü yurttaş da yardımcı oldu.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme desteği sona erdi.

Yurttaşlar ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte karadan söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.