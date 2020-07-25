İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kurban Bayramı talimatı

Talimata göre;

- Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre 29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak.

- Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı güzergahlarda ekipler, kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde görevlendirilecek.

- Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda gündüz ve gece saatlerinde çevirme ekipli olarak radar denetimleri yapılacak.

