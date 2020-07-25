Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın babası intihara kalkıştı

Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı’nın ailesi yıllardır yaşadıkları evlerini terk etti. Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı ise intihara kalkıştı.

Cumhuriyet'ten Esra Alus'un haberine göre, yıllarca motor tamirciliği işiyle uğraşan Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, kendisini asarak yaşamına son vermek istedi. Avcı ailesinin yakını, baba Selim Avcı'nın iki oğlu olduğunu, çevresi tarafından sakinliği ile tanındığını belirtti.

Cemal Metin Avcı’nın eşinin ise hastanede kontrol altında olduğu öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlarla müdahale edilen kadın yakın akrabalarının dışında kimseyle görüşmüyor.

Sosyal medya hesaplarını kapattılar

Ayrıca, Avcı ailesi üyeleri Cemal Metin Avcı’nın cinayetinin ardından yıllardır yaşadıkları evleri terk etti. Cemal Metin Avcı’nın işlettiği, 'Cüce' adlı mekân da kapatıldı.

Aile üyeleri sosyal medya hesaplarını da kapattı. Ardından da işlenen kadın cinayetine ilişkin haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinden bulundu.