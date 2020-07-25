Kınalıada'da hurdalık alanda yangın

Kınalıada'da saat 14.00 sıralarında ormanlık alanın yakındaki hurdalıkta yangın çıktı. Yangını gören Ada'dakiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hurdalık alanda çıkan yangını söndürmek için müdahale etti. Söndürme çalışmasına helikopter de destek verdi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.