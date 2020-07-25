Kılıçdaroğlu kurultayda tek aday: Diğer adaylar yeterli imzaya ulaşamadı

CHP 37’nci Olağan Kurultayı Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başladı. CHP'nin mevcut başkan Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için yeterli imzayı toplayabilen tek aday oldu. Aday adaylıklarını açıklayan Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman ise yeterli imzaya ulaşamadı.

Başkan adaylığı için verilen sürenin dolmasının ardından Divan Başkanı Çerçioğlu Kılıçdaroğlu’nun tek aday olduğunu açıkladı. Adaylar İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman adaylık için gerekli 68 imzaya ulaşamadı. Parti Meclisi adaylığı için başvuru bugün saat 17.00-19.000 , yarın 08.00-10.00 arası alınacak.