Pınar Gültekin cinayeti: Cemal Metin Avcı'ın eşi boşanma davası açtı

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinin mağdurlarından biri de Cemal Metin Avcı'ın eşi oldu. Olaydan sonra travma geçirerek hastanede tedavi altına alınan eş Eda Avcı'nın boşanma davası açtığı bildirildi.