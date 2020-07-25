İznik Gölü'nde iki çocuğunu kurtarmak isterken kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışırken yeğeniyle birlikte suda kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp genci arama çalışmaları ise sürüyor.

İznik Gölü kıyısındaki Göllüce Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu aileden 36 yaşındaki Mahmut Surani ikiz çocukları Ahmet ve Muhammed Surani ile yeğeni 16 yaşındaki Abdullah Surani serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra babalarından uzaklaşan ikiz kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi.

İkiz kardeşleri kurtarmak için onlara doğru yüzen babaları Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani gölde kayboldu.

Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan ikizler, 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İznik Jandarma Bot Komutanlığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarınca suda yapılan aramalarda, Mahmut Surani'nin cesedine ulaşıldı. Babanın cesedi ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

Abdullah Surani'yi arama çalışmaları ise sürdürülüyor.