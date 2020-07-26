Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat’tan Ayasofya önerisi: 24 Temmuz tarihi Bağımsızlık Bayramı olarak kutlanmalı

Osmanlı Ocakları’nın tarih hocası, konferans ve toplantılarına katılan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ile Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 86 yıl sonra dün ilk kez namaz kılınan Ayasofya'nın açılışı ve tarihi sürecine ilişkin Ayasofya önünde değerlendirmelerde bulundu.

24 Temmuz tarihinin Bağımsızlık Günü olarak kutlanması gerektiğini ifade eden Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat şunları söyledi:

“24 Temmuz tarihi, Türk tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. 86 yıl sonra tekrar cuma namazının kılındığı 24 Temmuz tarihi Bağımsızlık Bayramı olarak kutlanmalıdır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye prangalarını kırmış, ikinci bir Bağımsızlık savaşı başlatmıştır. Türkiye’nin Ayasofya kararı da yerli ve milli bir duruşun ürünüdür. Eskisi gibi dışarıya karşı el pençe duran bir Türkiye yoktur. Türkiye her türlü baskıya rağmen kendi kararını kendisi verebilmiştir ve cuma namazını Ayasofya’da kıldık.”