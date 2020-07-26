Bakım merkezinde 'işkence sonucu ölüm' iddiasında, kimi 'pişmanım' dedi, kimi iddiaları reddetti

Bartın'daki özel bir bakım merkezinde çalışan 4 görevlinin, burada kalan engellilere kötü muamele ve işkence yaptığı iddia edilmişti. Tutuklanan o 4 görevlinin ifadeleri ortaya çıktı.

Kimi "pişmanım" dedi, kimi inkar etti. Kimi ise engelli hastaların kendiliğinden yaralandığını iddia etti.

4 Mart'ta Bartın Valiliği'ne gönderilen isimsiz bir dilekçede, kentteki özel bir bakım merkezinde kalan engellilere işkence yapıldığı iddia ediliyordu.

O dilekçeye göre, hasta bakıcılardan biri, yatalak bir hastayı yıkadığı sırada yüzüne tazyikli su tuttu. Fenalaşan hasta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bakım merkezindeki diğer 3 görevlinin de farklı hastalara kötü muamelede bulunduğu ve şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Bu iddialar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekipleri bakım merkezindeki 30 güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Bunun üzerine sorguya alınan hasta bakıcılar Hüsnü Güvenç, Yasin Aygün, Sercan Aksu ve İsmail Taflan tutuklandı.

Hasta bakıcılardan İsmail Taflan, ifadesinde, Engelli bir hastanın kendine saldırdığını, onu sakinleştirmek isterken ittiğini, bir başka engelliye yönelik kötü muamelesinden ise pişman olduğunu söyledi.

Bir engellinin ölümüne neden olduğu iddia edilen Hüsnü Güvenç ise, hastanın solunum sıkıntısı olduğunu ve duruma müdahale ettiğini söyledi. Mesai saatlerinde alkol aldığı iddialarını ise kabul etmedi.

Sercan Aksu da bir hastanın düşerek, diğerinin duvara yumruk atarak yaralandığını öne sürdü. Alkol aldığı iddialarını yalanladı.

Yasin Aygün ise susma hakkını kullandı.

Bakım merkezinin müdür ve görevlilerinin, görevden uzaklaştırıldığını soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.