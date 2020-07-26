MetroPOLL'den İstanbul Sözleşmesi anketi: Yüzde 63.6 sözleşmeden çekilmeye karşı

MetroPOLL Araştırma, “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ile ilgili araştırma yaptı.

Araştırma sonucuna göre, halkın yüzde 63.6'sı hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini onaylamadığını söyledi.

Yüzde 17.0 "evet sözleşmeden çekilmeyi onaylıyorum" derken yüzde 19.4'ü "fikrim yok" yanıtını verdi.

MetroPOLL’ün Temmuz araştırmasında Hükümetin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine yönelik halkın görüşünü yansıtan veri. pic.twitter.com/sNMfRweBjs — Ozer Sencar (@ozersencar1) July 25, 2020

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