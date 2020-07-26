Heybeliada açıklarında bir tekne alabora oldu: 27 kişi kurtarıldı, arama çalışmaları devam ediyor

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Heybeliada açıklarında batan teknedeki 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.