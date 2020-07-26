İBB Sözcüsü Ongun: Halk Süt dağıtımı yapan ekibimiz, Gaziosmanpaşa'da bir grubun saldırısına uğradı

Twitter hesabından saldırıya uğrayan görevlinin fotoğraflarını paylaşarak, "İlgili yasal girişimler başlamıştır" dedi.
Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarımıza ücretsiz Halk Süt dağıtımı yapan ekibimize bugün Gaziosmanpaşa'da kalabalık bir grup tarafından saldırı yapılmıştır. Süt dağıtan birimimize yapılan bu saldırıyla ilgili yasal girişimler başlamıştır. Olayı kınıyor, yaralanan personelimize acil şifalar diliyoruz."
Çocuklarımıza ücretsiz Halk Süt dağıtımı yapan ekibimize bugün Gaziosmanpaşa'da kalabalık bir grup tarafından saldırı yapılmıştır. Süt dağıtan birimimize yapılan bu saldırıyla ilgili yasal girişimler başlamıştır. Olayı kınıyor, yaralanan personelimize acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/jeDGd12tNw— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 25, 2020
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