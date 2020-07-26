Yavaş'ın 'Afiyet Ver' kampanyasına 24 saatte 1 milyon 650 bin lirayı aşkın destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kurban Bayramı öncesinde başlattığı ve ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırılacak olan kampanyaya 24 saatte Türkiye’nin 81 ilinden 1 milyon 650 bin lirayı aşkın destek geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanya dahilinde şu ana kadar yaklaşık 30 bin paket kavurma ve kıyma siparişi alındığını bildirdi.

Buna göre, ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırılacak olan kampanyaya 24 saatte Türkiye’nin 81 ilinden 1 milyon 650 bin lirayı aşkın destek geldi.

Yardımseverler, www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.

Hayırseverlerin cömertliğinin, ihtiyaç sahibinin duasıyla buluştuğu https://t.co/qZRq9Lfwqv kampanyamıza ilk 24 saatte 1.650.895,00 TL tutarında destek geldi.



İyilikte yarışan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.



Birlik olmanın güzelliğiyle hiç kimse kimsesiz kalmayacak. pic.twitter.com/pyhmPhk57N — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 25, 2020

​