İş insanı Can Atay eşinin şiddet iddialarına cevap verdi: İftira atıyor, ben de ondan şikayetçi oldum

Yüksek mimar Polen Atay’ın kendisine şiddet uyguladığı ve en son olayda kendisini ölüme terk ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu iş insanı Can Atay, “İddialar tamamen asılsızdır. Polen Atay inanılmaz ithamlarla şikâyetçi olmuştur. Ben ve ailem içine düştüğümüz senaryoda hayretler içindeyiz. Biz de onun hakkında iftira suçundan şikâyetçi olduk” dedi.

Gezi Hotel Bosphorus’un sahibinin oğlu iş insanı Can Atay, eşi Polen Atay’ın şiddet iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Ne olmuştu?

“Polen Atay, haziran ayında evde intihar girişiminde bulundu. Onu evde bilinci kapalı şekilde buldum. Benim ve sitenin güvenlik görevlilerinin yardımıyla hayata döndürdük. Önce beden sağlığı için Acıbadem Hastanesi’nde, devamında ruh sağlığı tedavisi için Fransız Lape Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Tüm bu süreçte her zaman olduğu gibi kendisi ile sevgi dolu iletişimimiz devam etmiştir. Kendisine ve dolayısıyla bana bu şekilde zarar vermesini önlemek için avukatım aracılığıyla tedbir kararı aldırdım. İnsanın zarar vermek istediğine karşı koruma tedbiri aldırması akla sığmaz bir durumdur.”

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın aktardığına göre, yüksek mimar Polen Atay, geçen yıl evlendiği iş insanı Can Atay’ın kendisine şiddet uyguladığını ve son gerçekleşen olayda ölüme terk edildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Polen Atay, polise verdiği ifadede şunları söyledi:

“Can Atay bana karşı ilk şiddetini düğünümüzden 4 gün önce uyguladı. Düğünde çekilen birçok fotoğrafımızda kollarımın mor olması nedeniyle photoshop uygulandı.

Hem Can ile hem de ailesiyle yaşananlar artık katlanılmaz bir hal aldığı için ayrılmak istediğimi söyledim. Can bu sözüm üzerine boğazımdan sıkarak beni itmesi sonucu düştüm ve bayıldım. Gözlerimi hastanede açtım. Can benim intihar etmeye çalıştığımı söylemiş. Öğrendim ki benim öldüğümü zannetmiş ve suçtan kurtulmak için böyle bir senaryo kurgulamış. Beni öldürmek için bir süre ambulansı aramamış. Beni ölüme terk etmiştir.”

Can Atay’ın da koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. Mahkeme, Polen Atay’ın 2 ay süreyle Can Atay’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Polen Atay’ın eşini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, evine ve işyerine yaklaşmamasına hükmetti. Can Atay, 21 Temmuz’da ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma’ davası açtı.