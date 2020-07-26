Hilal Kaplan'a hakaret eden Saadet Partili Ebubekir Savaşan gözaltında

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Yılmaz ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu’na hakaret eden Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan gözaltına alındı.