'İstanbul Sözleşmesi' forumuna katılan 8 kadın gözaltına alındı

Kadınlar Birlikte Güçlü kolektifinin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar İstanbul Sözleşmesi başlıklı forum düzlendi. Beşiktaş'ta düzenlenen forum sonrası 8 kadın gözaltına alındı.

T24'ün haberine göre, "İstanbul Sözleşmesi'ne saldırı karşısında haklarımız ve hayatlarımız" içerikli forum önce Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda yapılmak istendi. Ancak polisin engellemesi nedeniyle forum Beşiktaş Denizcilik Müzesi'nin yanındaki meydana taşındı.

Kadına şiddete karşı yasal düzenlemelerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirten kadınlar, forumda neler yapılabileceğini tartıştı.

Forum sonrası 8 kadının gözaltına alındığı öğrenildi.