Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi'nin temizlik aracına saldırı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından önce silahlı saldırıya uğradı ardından yakıldı. Bölgeye gelen Başkan Hüseyin Beyoğlu saldırı hakkında bilgi alırken, vatandaşlar yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait temizlik aracı Nüket Coşkun Caddesi’nde saldırıya uğradı. Temizlik işlemleri için gelen aracı durduran yüzleri maskeli kişiler, silahla tehdit ettiği sürücüyü indirdikten sonra aracı yakarak bölgeden uzaklaştı.

Temizlik aracını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yandan da kendi çabaları ile pencere ve balkondan su atarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan temizlik aracına müdahalede bulunarak söndürdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise faillerin yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırının olduğu bölgeye gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olay hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla görüştü.

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