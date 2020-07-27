Ayasofya'da sabah namazı yoğunluğu

Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra kılınan üçüncü sabah namazı da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya'da kılmak isteyen vatandaşlar içeride yerlerini aldı, bazı vatandaşlar ise namazını Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar üzerinde kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi.

Namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbirler ve salavatlar getirildi.

Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri aralıksız sürdürüldü.

Öte yandan Ayasofya'ya vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri gece saatlerinde de devam etti.