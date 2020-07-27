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    Koronavirüs nedeniyle kamp tatiline ilgi arttı: Çadır fiyatları en az yüzde 40 arttı, ekipman bulmak zorlaştı

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    Koronavirüs nedeniyle çadır ve kamp tatillerine artan ilgi sonucunda çadır bulmak zorlaştı. Fiyatları ise geçen yıla göre en az yüzde 40 artmış durumda.

    Son yıllarda çadır ve kamp tatili giderek daha fazla ilgi çekmeye başladı. Bazı vatandaşlar kalabalıklardan uzak kalıp doğal ortamın keyfini sürmek için çadır tatilini tercih ederken bazıları da daha ekonomik olduğu için bu yola başvuruyor. Yıldan yıla bu durum satışlara da yansıyor ancak bu yıl salgın döneminin de etkisiyle deyim yerindeyse herkes çadıra giriyor. Salgın döneminde değişen tatil tercihlerinin de etkisiyle kamp ve çadır malzemelerine ilgi arttı. Tatil planı yapıp mağazalara ekipman almak için gelen çoğu müşteri eli boş dönüyor.

    '2 gün sonra gelin'

    Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, çadıra olan ilgi çarşı pazarda da karşılık bulmuş durumda. Vatandaşlar önce internetten araştırıp sonra mağazalara gelip satın almadan önce çadırları ve malzemeleri fiziki olarak deneyimlemek istiyor. Zira küçük alanlı ve yetersiz havalandırmaya sahip çadırlar tatili cehenneme çevirebilir. Bu yüzden titizlikle satın alacağı ürünü inceleyen vatandaşlar daha sonra satın almak istediklerinde mağaza yetkilisinden “Maalesef şuan elimizde bu üründen kalmadı. 2 gün içinde temin edeceğiz. İsterseniz o zaman tekrar gelin” cevabını alıyor.

    Fiyatlar da arttı

    Artan ilgi aynı zamanda fiyatlara da yansımış durumda. Geçen yıl 120 liradan başlayan tek kişilik çadırlar bu yıl 160 liradan, geçen yıl 170 liradan başlayan 2 kişilik çadırlar ise 250 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. En fazla tercih edilen 3-4 kişilik daha büyük çadırların fiyatları ise neredeyse ikiye katlanmış durumda. Aynı şekilde geçen yıl 60-70 liradan satılan şişme yataklar bu yıl 120 liradan satışa sunuluyor. Biraz daha kaliteli ve doğal şartlara uyum sağlayabilen çadırlarda ise fiyatlar yüzde 50 daha pahalı. Yine kamp sandalyeleri ve masalarında da fiyatlar geçen yıla göre ortalama yüzde 50 artmış durumda.

    Ekipmanlar yok satıyor

    Mağazalara çadır alışverişi için gelenler aynı zamanda mat, uyku tulumu, şişme yatak, kamp masası, kamp sandalyesi ve yemek ekipmanlarına da yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle tatil bölgelerinde başkaları ile aynı ortamda bulunmak istemeyen, kendi yemeğini de kendi hazırlamak isteyen vatandaşlar bu ürünleri satın alıyor.

    2 oda bir veranda

    Vatandaşın tercihine göre çadır tatilinin maliyeti de değişiyor. Ancak bir defa satın alındıktan sonra ömür boyu kullanılabilen çadır ve kamp malzemeleri aynı zamanda vatandaş için ekonomik bir tatil seçeneği. Çift olarak tatile gidenler çoğunlukla 2 ya da daha rahat olan 3 kişilik çadırları tercih ediyor. Bu çadırlarda fiyatlar 250 liradan başlayıp 900 liraya kadar çıkıyor. En fazla tercih edilen çadırların fiyatı ortalama 500 lira. Kendi kendine kurulabilen ve içerisinde farklı bölmeler bulunan değişik özelliklere sahip çadırlarda ise fiyatlar daha da artıyor. Ailelerin tercih ettiği 4-5 kişilik 2 oda ve bir verandadan oluşan çadırlar ise 800 liradan başlayıp 1500 liraya kadar çıkıyor.

    En az çift havalandırma talebi

    Vatandaşların çadıra olan ilgisi beraberinde bu alanda yapılan Ar-Ge çalışmalarınında hızlanmasına neden oldu. Ekipman üreticileri bu dönemlerde tasarımlarını değiştirirken daha fazla geniş alana sahip ve havalandırma sistemlerinin bulunduğu tasarımlara yoğunlaşmış durumda. Alışveriş için gelen vatandaşlar özellikle çift katmanlı güneşe karşı ekstra koruması olan ve en az iki kapısı bulunan çadırları tercih ettiğini belirtiyor.

    Kamp alanları fiyatları

    Türkiye çadır ve kamp tatili için de çok sayıda doğal güzelliklere sahip. Ege ve Akdeniz’de yüzlerce kamp alanı bulunuyor. Bu alanlara çadırsız gidip orada da kiralama da yapabiliyorsunuz. Duş, elektrik ve mutfak hizmeti olan bu alanlara kendi çadırınızla gittiğinizde günlük 40 ila 80 lira arasında değişen fiyatlarl yapabiliyorsunuz. Çadır kiraları ise günlük 30 liradan başlayıp 70 liraya kadar çıkabiliyor.

    Etiketler:
    Turizm, Kovid-19, Koronavirüs, Fiyat, Tatil, çadır kent, Çadır
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