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    Çapa Tıp Fakültesi Dekanı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var, bayramlaşmayı uzaktan yapalım

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    İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastanelerine başvuran hasta sayısında iki katı artış yaşandığını söyledi ve insanların artık hastalığı önemsemez olduklarını belirtti.

    İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastanelerine başvuran hasta sayısında artış yaşandığı uyarısında bulundu. "Ağır pnömoni olgularında da artış var" diyen Tükek, "İnsanlar artık hastalığı önemsemez hale geldi. Ev gezmeleri, bayramlaşmalar sıkıntı olabilir. Telefonla bayramlaşalım" dedi.

    Çin, Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs salgınında vaka sayıları 1000'lerin altında seyrederken, salgın boyunca en fazla vakaya rastlanan yer 16 milyonluk İstanbul oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yüzde 46'sının İstanbul'da tespit edildiğini açıklarken İstanbul'un en büyük üniversite hastanelerinden biri olan Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta sayısında yaşanan artış endişe yarattı.

    'Gelenler içerisinde ağır vakalar bulunuyor'

    Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre, koronavirüs başvurularının iki kat arttığını açıklayan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek şunları söyledi:

    • Önceki döneme göre gelen hasta sayısının neredeyse iki katı kadar başvuru var. Gelenler içerisinde de ağır vakalar bulunuyor.

    'İnsanlar önemsemiyor'

    • Dikkat edilmezse sayı yükselir. Dün dışardaydım, maske takan görmedim. Takanlar da burun altı takıyor. Bunu bir türlü oturtamadık. Bakanlığın tüm uyarılarına rağmen insanlar önemsemiyor. Önemsenmezse eski rakamlara geri dönebiliriz. Bu işin şakası yok.

    Bayramlaşma uyarısı

    • Salgın boyunca çok dikkat eden insanlar ani gafletle bile tedbirlerini gevşettiğinde hasta olabiliyor. Etrafımızda hastalık taşıyan bir sürü insan var. Hasta olan ama hastalığının farkında olmayan bir sürü taşıyıcı var.
    • Hafif bir öksürük, bir boğaz ağrısını önemsemiyor. Basit gördükleri bu boğaz ağrısı koronavirüs olabilir. Dolayısıyla ev gezmeleri, bayramlaşmalar büyük sıkıntı olabilir. Kurban Bayramı'nda bayramlaşmayı uzaktan yapalım.
    • Geçen bayram sokağa çıkma yasağı vardı, o süreç rahatlıkla atlatıldı. Bu bayramda serbest, şimdi bir de insanlar artık hastalığı önemsemez hale geldi. Ama yoğun bakımdaki hasta sayıları azalmıyor. Sayı aynı veya hafif yükselişte.
    • Bayramda yaşlı ziyaretleri olacak. O büyükleri hasta etmememiz lazım. Onlarda hasta olursa durum daha da kötü olur.
    Etiketler:
    İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Uyarı, açıklama, ikinci dalga, Kovid-19, Koronavirüs, Tufan Tükek, Kurban Bayramı
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