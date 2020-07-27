YKS birincilerinin illeri açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.
Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
YKS Birincilerimizin İlleri— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2020
TYT birincileri: 5 aday
Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir
AYT birincileri: 5 aday
Sözel: İzmir
Eşit Ağırlık: Osmaniye
Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,
YDT birincileri: 4 aday İstanbul,
1 aday Niğde
Adaylarımızı tebrik ederim.
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.
YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.
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