Kurban Bayramı öncesi koronavirüse karşı üretilen özel bıçaklara yoğun ilgi

Bursa bıçaklarını üreten ustalar bu yıl koronavirüse karşı özel saplı bir bıçak geliştirdi. Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi gören ve antibakteriyel özelliği bulunan bıçakların fiyatları 100 liraya kadar çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre vatandaşlar, Bursa'da üretilen ve yıkanma özelliği bulunan bıçaklara Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi gösteriyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel olarak geliştirilen bıçakların fiyatı 80 - 100 TL arasında değişiyor.

Bayram öncesi bıçak satışlarının arttığını ifade eden Bursalı bıçakçılar, "Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle bıçak satışlarımız artmaya başladı. Vatandaşlar Bursa bıçağına büyük rağbet gösteriyor. Bu yıl koronavirüsten dolayı biz de önce sağlık diyoruz. Bu yıl bıçakların sapları bakteri tutmaması için ABS plastik kullanıyoruz. Bu plastik sert bir yapıya sahip olup, bakteri üremez" diyor.

"Biz müşterilerimize bu bayram bu tarz bıçakları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli tedbir almaya çalışıyoruz. Vatandaşlar pandemi sürecinde ABS saplı bıçak modellerini kullanırlarsa, sağlık açısından da iyi olur" ifadesini kullanan bıçakçılar, şu bilgiyi veriyor:

"Bayram yaklaştıkça satışlarımız artmaya başladı. Bursa bıçaklarını Türkiye'nin her iline ve dünyanın pek çok ülkesine gönderiyoruz. Bu bıçakların yıkanabilir olması ilgiyi daha da arttırıyor. Kurban kesimi bıçakları 80 ila 100 lira arasında değişiyor. Yüzme ve et doğrama bıçakları ise 60 ila 70 lira arasında değişiyor."