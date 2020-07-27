Çavuşoğlu: Ayasofya 'ortak ev' değil camidir

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın Ayasofya için 'ortak ev' ifadesini kullanmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Laya, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi damga vurdu.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine müdahale ederek, "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.

#Canlı📡 🇹🇷🇪🇸#İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile Ortak Basın Toplantısı#Endirecto 📡 🇹🇷🇪🇸

Rueda de prensa conjunta con Arancha González Laya, Ministra de Asuntos Exteriores de #España



📍Ankarahttps://t.co/KWdi1UFG9w — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 27, 2020

Çavuşoğlu, "İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

'Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değil'

Yunanistan'ın Selanik kentindeki bayrak yakma görüntülerine tepki gösteren Çavuşoğlu, şunları söyledi.

"Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değil, bayrak indirme, Türk bayrağını yakma, böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Yunanları denize döktükten sonra, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onların bayrağına saygı gösterdik. Yunanistan'ın şunu kabul etmesi gerekiyor. İstanbul 1453’te feth edildi. 481 yıl Ayasofya cami olarak hizmet etti. 86 yıldır da müze olarak korundu. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesidir."



'Avrupa Birliği'nin İrini Operasyonu kesinlikle taraflı'

Bakan Çavuşoğlu, Libya'daki gelişmelerle ilgili olarak "Avrupa Birliği'nin İrini Operasyonu kesinlikle taraflı. Hafter'i destekliyor, Libya hükümetini cezalandırıyor" dedi.



İspanya Dışişleri Bakanı Laya da konuşmasında, "Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz çok sağlıklı" ifadelerini kullandı.