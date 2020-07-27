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    MHP: VPN'ler engellensin

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007271042536753-mhp-vpnler-engellensin/

    MHP, sosyal medya düzenlemesi üzerindeki tartışmalar devam ederken uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan VPN’lerin engellenmesini istedi.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de görüşülmesi beklenen ve muhalefetin “yeni sansür” olarak nitelendirdiği sosyal medya düzenlemesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

    Mevcut mevzuatlar sorunları çözmekte yetersiz kalmaktadır” görüşü dile getirilen açıklamada sosyal medya şirketlerinin Türkiye üzerinden milyarlarca lira kazandığı ve vergi ödemediği belirtildi.

    Yıldız, “Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir” önerisini dile getirdi.

    'Bu mecralarda itibar suikastları yapılmaktadır'

    Yıldız'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

    • Sosyal ağ platformlarında üretilen içerikler, kontrolsüz ve yaygın bir şekilde kişi haklarını, özel hayatın gizliliğini, genel ahlakı, aile düzenini derin şekilde yaralamakta, bu mecralarda itibar suikastları yapılmaktadır.
    • Terör örgütleri, haberleşme, talimat verme, istihbarat, karartma, tehdit gibi örgütsel faaliyetlerini klavyenin arkasına saklanarak bu ağlardan devam ettirmekte olup sosyal medyayı propaganda vasıtalarına dönüştürmüşlerdir.

    'Bölücü faaliyetler, haberleşme hürriyeti adı altında maskelenmektedir'

    • Milli güvenliğimize karşı yapılan yıkıcı ve bölücü faaliyetler, haberleşme hürriyeti adı altında maskelenmektedir. Genel ahlakı ve aile düzenini yıkmaya odaklanmış mihraklar, gençleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelere özendirmekte, intihara teşvik etmekte, cinsel istismar, pedofili gibi sapıklıkları meşru göstermekte, sapkın cinsel yönelimler ve tercihleri özendirmekte, toplumu temelden çürüterek kültürel değerlerimizi derinden yaralamaktadır.

    'Bir tuşa basmakla milyonlar etkilenmekte'

    • Güçlü bir iletişim aracı olan sosyal medyada, bir haberle veya bir tuşa basmakla milyonlar etkilenmekte, toplumlar, bir takım odakların istediği gibi kin ve düşmanlığa sürüklenmektedir.
    • Genç kuşaklar beklentilerini, coşkularını, fikirlerini, beğenilerini bu mecralarda dile getirmekte olup sosyal medyayı hayatlarının ayrılmaz parçasına dönüştürmüştür. Son derece hayati öneme haiz bu alanda maalesef herhangi bir denetim mekanizması yoktur.
    • Dünyada milyarlarca, Ülkemizde milyonlarca sahte sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Bu hesaplar üzerinden her türlü saldırı yapılmaktadır. Sosyal medya platformları ise bu olaylara duyarsız kalmakta, adeta dokunulmazlık sağlamaktadır.

    • Devletler, internetteki kontrolsüz içerikleri denetleyerek toplumu korumak zorundadır. Yaygınlığı ve uluslararası ağ oluşturması sebebiyle bu yapıların hukuk içinde kalmalarını sağlamanın zorluğu, bir hukuk devletini çaresizliğe sürükleyemez. İnsanlar Twitter üzerinden tartışmakta, Facebook üzerinden sohbet etmekte, İnstagram üzerinden sosyal hayatlarını sürdürmektedir.

      'Bu şirketler, 1 TL dahi vergi ödememektedir'

    • Sosyal ağ sağlayıcılarının şu ana kadar Ülkemizde hukuki ve mali temsilcisi bulunmamakta, hakları saldırıya uğrayan kişiler, müracaat edeceği veya cevap alacağı bir mercii bulamamaktadır. Bu şirketler, Ülkemizdeki kullanıcılar sırtından milyarlarca lira kazanmakta ve Ülkemize 1 TL dahi vergi ödememektedir. Türkiye’de bir milyondan fazla kullanıcısı olan yurt dışı sosyal ağ sağlayıcıları, kanunun yürürlüğe girmesiyle, müracaat edilecek, tebliğ ve talepleri alacak en az bir kişiyi temsilci olarak BTK’ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bildirmek zorundadır. Bu şirketler, içeriğin kaldırılmasına, erişimin engellenmesine yönelik başvurulara 48 saat içinde cevap vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ise yurt dışı sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon TL’ye kadar para cezası verilebilecektir. Reklam yasağının ihlali durumunda da bant genişliği kademeli olarak daraltılacaktır.
    'Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek'
    • Erişim engeli koyulan platformlara, yasaklı sitelere VPN (sanal özel ağ) üzerinden de erişimin önlenmesi için yeni ve köklü tedbirler alınmalı, uluslararası işbirliği geliştirilmelidir. Söz konusu platformlar, topluma haber ulaştırmaktan ziyade, kullanıcı sayısını artırmak uğruna kendilerini hiçbir disipline bağlı görmemektedir. İnternet ve sosyal medya mecralarının Türkiye’de hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için bu yasal düzenleme yapılmaktadır.
    • Cumhur İttifakı, sosyal medya bataklığını ıslah edecek, sosyal medyada da insanın onuru korunacak, özel hayatın gizliliğine saygı duyulacak, lekelenmeme hakkı gözetilecektir.
    Etiketler:
    Feti Yıldız, Internet, Sosyal medya, VPN, MHP
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