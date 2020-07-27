YKS birincisi Hüseyin Kağan Özdemir: İnandım ve başardım

2DNevşehir'deki özel bir kolejde eğitim gören fen lisesi öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde eden 5 kişiden biri oldu. 120 sorudan sadece bir Türkçe sorusunu yanlış cevaplayan Özdemir, sınav sonrasında soruları incelediği zaman iyi bir sonuç beklediğini, ancak Türkiye birinciliğinin kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.

Öğretmen ailenin iki çocuğundan biri olan Özdemir, başarısında emeği geçen başta ailesi ve öğretmenleri olmak üzere herkese teşekkür etti.

'Sonucu gördüğüm gibi anneme sarıldım'

Sınav sonuçlarını, akraba ziyaretleri yapmak için geldiği Bursa'da öğrendiğini belirten Hüseyin Kağan Özdemir, "Sınav çok güzel geçti ama benim için stresliydi. Ama içimden de bu kadar iyi yapacağım geliyordu. Sonuçlar açıklandığında çok sevindim. 119 net yaptım. 1 yanlış yapmışım. 5 kişi birinci olduk. Benimle birlikte herkes 1 soru yanlış yapmış sanırım. Ben birinci olmayı düşünüyordum. Onun için full çekmem gerektiğini biliyordum. Ama 1 yanlışla da 1. olunuyormuş. Soruyu hatırlamıyorum ama Türkçe'den 1 yanlışım var. Sonuçlar açıklandı hemen bakalım diye sabah ailem uyandırdı. Sonuçları görür görmez çok sevindim. Sonra ilk anneme sarıldığımı hatırlıyorum. Daha sonra yakınlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim aramaya başladığında birinciliğin ne kadar değerli olduğunu görmüş oldum" dedi.

'Doktor olmak istiyorum'

Sosyoloji ve Tıp alanında ilerleyeceğini belirten Özdemir, "Tıp okuyarak doktor olmak istiyorum. Sosyolojiye de ilgim var. Belki ikisini de birlikte okuyabilirim. Öyle bir seçeneğim vardır umarım. Sınav gününe kadar bazen inişler olsa da inancım yüksekti. Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım. Kendim için gurur olan kısmı benim için çok önemli değildi. Ben sadece 1. olmak istiyordum. Ama ailemin ve sevenlerimin mutluluğunu görünce beni ayrıca gururlandırdı" ifadelerini kullandı.