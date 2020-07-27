Prof. Ovalı: 2 milyon doz aşı ürettik

Türkiye'de koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin paylaşımlarıyla gündeme gelen ve haziran ayında sosyal medya hesabını kapatan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni bir açıklama yaptı. Ovalı, 2 milyon doz aşı üretildiğini ve Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlanabileceğini söyledi.

Ekibi ile birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önleyici tedavi bulma çalışmaları yürüten Prof. Ercüment Ovalı'dan yeni bir açıklama geldi.

Yaklaşık 1 ay önce açıklamalarının tartışma yaratmasının ardından Twitter hesabını kapatan Ovalı, İHA'ya yaptığı açıklamada şubat ayı sonunda aşı çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

Ovalı açıklamasında, "2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarı ile tamamlandı. Son basamak hayvan testleri için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu. 10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş koronavirüs ile enfekte olabilen fareler gelecek. 1 ay üzerlerinde testler yapacağız. Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca tepki göstermişti

Ovalı ilk olarak 23 Nisan’da koronavirüs aşısının hazır olacağını açıklamış, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19'a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında” demişti.

Ovalı’nın bu çıkışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tepkisini çekmişti. Koca, "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanılan bu gelişmelerin ardından bir süre sosyal medyada da gündem olan Ovalı, 15 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili dostlar. Sosyal medyayı sadece sizleri bilgilendirmek için kullanıyorum. Bir sonraki gelişmeye kadar tweet’imi bu gece yeniden kapatacağım. Görüşmek üzere. Saygılarımla” ifadelerini kullanarak Twitter'ını kapatmıştı.