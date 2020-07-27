Nadira Kadirova'nın annesi ilk kez konuştu

AK Parti İstanbul Mileltvekili Şirin Ünal'ın Ayasofya'da yaptığı paylaşımın ardından, 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın şüpheli ölümü tekrar gündeme geldi.

Camideki fotoğrafı "Ayasofya Camisindeyiz. Nasip eden Allahımıza şükürler olsun. Emeği geçen herkesten başta REİS’imiz olmak üzere Allah razı olsun" notuyla paylaşan Ünal'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısından Kadirova'yı hatırlatan yorum geldi.

'Sen katilsin'

Kadirova'nın annesi kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu. Oğlunun sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan videoda, acılı anne gözyaşları içerisinde konuşarak, "Şirin Ünal senin bu dünyada yaşamaya hakkında yok. Sen benim kızımı öldürdün. Güzel melek kızımı öldürdün. Sen katilsin" diyor.

​Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, 23 Eylül'de ev hizmetlisi olarak çalıştığı Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadirova'nın ölümünde takipsizlik kararı vermişti. Kadirova'nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirova ve ailenin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, konuyu AYM'ye taşıyacaklarını ifade etmişti.