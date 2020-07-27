Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Mersin'in Anamur ilçesinde boşanma aşamasındaki bir şahıs, tartıştığı eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Anamur'a bağlı Karalar Bahşiş mahallesinde yaşayan İsmet A., boşanma aşamasındaki eşi 29 yaşındaki Sümeyya A. ile kayınvalidesi Şule B.'yi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki çocuk annesi Sümeyye A'nın, eşi İ.A. ile boşanma aşamasında olduğu, eşyalarını almak için gittiği zanlının evinde tartışmanın ardından annesiyle silahlı saldırıya uğradıkları öğrenildi.