'Katil' yazısını cinayet haberinin olduğu gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın yakınları olduğu belirtilen kişiler, cinayetin ortaya çıkmasının ardından kapatılan Avcı'ya ait iş yerinin duvarına kimliği belirsiz kişilerce yazılan 'katil' yazısını kapatmak istedi.

Yazının olduğu bölüm, bantlanan gazete sayfalarıyla kapatılmaya çalışıldı. Bu arada yazının kapatıldığı gazete sayfasında, cinayetin detayları ve zanlının eşinin boşanma davası açacağı ayrıntısına ilişkin haberlerin yer alması dikkati çekti.

Bir süre sonra ise gazete sayfalarının söküldüğü, iş yerindeki sprey boyanın ise silindiği görüldü.