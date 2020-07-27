Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması çalışmaları sürüyor

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kısmen boşaltılmaya başlanan Uzunçayır Baraj Gölü'nde su tahliyesi aralıksız sürüyor.

Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 2 botla tahliyesi devam eden göl yüzeyinde ve kıyılarda gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.

Sarı Saltuk Viyadüğü alt kısmındaki suyun tahliyesinin hedeflendiği çalışmalarda 3 türbinden su tahliyesi yapılarak barajın 897 olan kotu 885'e düşürülecek.

Barajın suyunun azalması ve viyadük altındaki suyun da çekilmesi sonrası ekipler, Doku'yu arama çalışmalarına göl tabanında devam edecek.