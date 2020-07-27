Bahçeli: Atatürk'e hakaret ve hıyanet, vatan hainliğidir

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
-
Diyanet İşleri Başkanı’nın Cuma Hutbesi esnasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in minberinde yaptığı değerlendirmeleri bağlamından koparıp Atatürk’e lanet şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır.
- Atatürk'e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür.
- Yeniden hilafet demek yeni bir cepheleşme önü arkası kestirilemeyen iç kargaşa demektir.
-
Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız, istiklal mücadelemizin Lideri ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır. Atatürk'e hakaret ve hıyanet, vatan hainliğidir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)