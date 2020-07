Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz

Bu ulu mabedin kubbelerini kuran, eza, sala, dua sesleriyle canlandıran ecdadımızı dualarla yad ediyoruz. Bu ulu mabedin yeniden ibadete açılması için mücadele veren büyüklerimizin her birini saygıyla yad ediyoruz. Yaşadığımız tarihi günlerin anlamı ve önemini her zerremizde hissediyoruz. Ayasofya meydanındaki gençlik günlerimizi hatırlıyoruz. Tam 567 yıl önce cami sıfatıyla şereflenen bu mabedin sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun şekilde ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz.