Erdoğan: Kurban kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için bayramın 2. ve 3. günlerinin de değerlendirilmesini istiyoruz

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
- Kurban kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için bayramın 2. ve 3. günlerinin de değerlendirilmesini istiyoruz.
- Siyasi, ekonomik, sosyal, askeri her türlü rekabetin değişen tarzına uygun şekilde kendimizi sürekli yeniliyoruz.
- Ayasofya'nın hangi şartlar altında müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı olmadığına inanıyorum. Burada Müslümanlar dışında, Hristiyan alemi de aynı şekilde gelip ziyaretlerini yapabileceklerdir.
- Adeta Ayasofya'nın önündeki meydandaki gençlik yıllarımızı hatırlıyoruz. 83 milyon vatandaşımızın her birinin aynı duygular içinde olduğunu biliyoruz. Tam 567 yıl önce cami sıfatıyla şereflenen bu mabedin, sıradan bir müze yerine ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz.
- Tüm camilerimizin minarelerinin önünde yemin ediyoruz ki, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz.
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