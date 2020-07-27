Ankara Barosu'ndan 'hilafet' çağrısına suç duyurusu

Ankara Barosu, kapağında hilafet çağrısı yapılan Gerçek Hayat Dergisi ve kapağı paylaşan Abdurrahman Dilipak hakkında hakkında suç duyurusunda bulundu.

Albayrak Medya Grubu’na ait 'Gerçek Hayat' adlı dergi 27 Temmuz-2 Ağustos tarihli sayısında ‘hilafet çağrısı’ yaptı. Derginin kapağında, “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” sözlerine yer verildi.

Ankara Barosu Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Kapağı paylaşan Abdurrahman Dilipak ile Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından işlem yapılmasını talep etti.

Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez 1. ve 2. Maddelerini hatırlatan Ankara Barosu, “Şüpheliler tarafından yapılan hilafet çağrısının hukuk içerisinde, silahsız ve barışçıl yollarla gerçekleşmesinin mümkün olmadığı değerlendirildiğinde, şüphelilerin eyleminin Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümleri karşısında silahlı isyana tahrik niteliğinde olduğu açıktır” dedi.

Gerçek Hayat Dergisi'nin yetkilileri hakkında "Şimdi Değilse Ne Zaman, Sen Değilsen Kim? Hilafet İçin Toparlanın" başlıklı kapağı ile Anayasal düzene karşı yaptıkları saldırı nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. https://t.co/PTJU3CdqOb pic.twitter.com/g572Fcrcwt — Ankara Barosu (@ankarabarosu) July 27, 2020

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