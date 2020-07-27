Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 919

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 5 bin 630 oldu. Yeni vaka sayısı 919 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 5 bin 630'a ulaştı. Bugün 45 bin 283 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün eklenen 919 kişiyle birlikte 227 bin 019 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hastalara dair bilgi de yer aldı. Buna göre 24 saatte 982 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 210 bin 469'a yükseldi.

Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IirUsD1uqH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2020

​Yeni sayıları kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son üç gün yoğun bakım sayısının oransal olarak en çok arttığı ileri İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır olarak sıraladı. En az artan illeri Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt olarak açıklayan Koca, "21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" bilgisini verdi.