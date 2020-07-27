Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/PzqCTdN7Oo— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 27, 2020
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